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Глава МИД Венесуэлы назвал США главным нарушителем прав человека в мире

Международная панорама
7 сентября, 3:37 UTC+3 ТАСС

Хорхе Арреаса также назвал заявления Никки Хейли о роли Венесуэлы в СПЧ "вопиющей наглостью"

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ТАСС, 7 сентября. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил власти США в нарушении прав человека по всему миру. Такое заявление он сделал в своем Twitter в ответ на слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о его планируемом выступлении на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Несомненно, США являются главным нарушителям прав человека в мире: войны за нефть, бомбардировки гражданских, экономические блокады", - считает министр.

Арреаса также написал, что "заявления представителя США при ООН о роли Венесуэлы в СПЧ являются беспрецедентной наглостью". По мнению министра, Хейли стоило бы обратить внимания на "вопиющие нарушения прав человека" со стороны Вашингтона.

Ранее Хейли раскритиковала предстоящее выступление Арреаса на сессии СПЧ, заявив, что оно сделает посмешище из этой международной структуры. Как утверждала дипломат, вместо того, чтобы принимать главу МИД, СПЧ следовало бы осудить действия властей латиноамериканской страны, охваченной волнениями.

Изначально планировалось, что 11 сентября перед СПЧ выступит президент Венесуэлы Николас Мадуро, однако во вторник стало известно, что вместо него на сессию в Женеву приедет глава МИД страны.

С начала апреля в Венесуэле прошло несколько тысяч уличных выступлений против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подвергло критике действия властей Венесуэлы по пресечению беспорядков.

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Персоны
Хейли, Никки
Страны
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