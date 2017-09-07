Премьер Австралии убежден, что международные санкции против КНДР будут эффективными

СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл убежден, что режим международных санкций в отношении КНДР окажется эффективным и позволит избежать военного конфликта на Корейском полуострове.

"Угрожающий действия со стороны [лидера КНДР] Ким Чен Ына становятся все более интенсивными, но я сохраняю уверенность в том, что международное сообщество окажет более сильное экономическое давление на Северную Корею, что приведет ее режим в чувство", - заявил глава правительства Австралии в четверг в интервью телеканалу 9News.

Тёрнбулл сообщил, что подробно обсуждал развитие ситуации вокруг Корейского полуострова с президентом США Дональдом Трампом, с которым провел в среду телефонный разговор. "Могу заверить в том, что США и Австралия намерены тесно взаимодействовать с партнерами, в том числе Японией и Южной Кореей, и всем международным сообществом с целью заставить Северную Корею прекратить свою безрассудную и противозаконную политику", - подчеркнул австралийский премьер.