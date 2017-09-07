Минкоммерции КНР: торговля Китая с КНДР позитивно скажется на денуклеаризации Пхеньяна

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайские власти намерены развивать торговые контакты с КНДР в исключительно позитивном ключе и в соответствии с принципами нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове.

Об этом в четверг заявил на регулярном брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Наша страна продолжит решать вопросы совместной торговли с КНДР таким образом, чтобы данное взаимодействие положительно влияло на мир и стабильность на Корейском полуострове, способствовало его денуклеаризации", - отметил он.

Как сообщил ранее МИД КНР, официальная позиция Пекина по Северной Корее - "реализация мер, направленных на снижение напряженности в регионе" и "недопущение шагов, которые могут быть восприняты как провокационные".