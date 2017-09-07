ЕС подготовит собственные санкции против КНДР

ТАСС, 7 сентября. Власти ЕС разрабатывают собственный пакет ограничительных мер против КНДР в связи с продолжающимися испытаниями в рамках ядерной и ракетной программ этой страны. Об этом, как передает в четверг агентство AFP, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Сегодня я попрошу министров поработать в течение ближайших дней над усилением собственных санкций ЕС [против КНДР], - приводит ее слова агентство, отмечая, что данные меры будут приниматься в дополнение к обсуждаемым в ООН.

3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании новой водородной бомбы, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Очередное ядерное испытание КНДР вызвало жесткую реакцию международного сообщества. В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое прошло в понедельник.

Соединенные Штаты настаивают на усилении санкционного режима против КНДР и требуют принятия соответствующей резолюции ООН. Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект резолюции СБ ООН, США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына. Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.

Россия, в свою очередь, считает, что ужесточение санкционного режима не окажет существенного влияния на нынешний курс северокорейского руководства.