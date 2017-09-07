МИД Китая считает, что в отношении КНДР нужны не только санкции, но и мирный диалог

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Международные санкции не должны стать единственным инструментом по оказанию воздействия на КНДР и решению северокорейской ракетно-ядерной проблемы и нуждаются в дополнении. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Ван И.

"Мы надеемся, что КНДР сделает правильный выбор и больше не будет прибегать к провокациям, - отметил министр, выступая на пресс-конференции. - Санкции в отношении Пхеньяна - лишь половинчатая мера, помимо этого необходима еще одна - мирный диалог".

По словам Ван И, для скорейшего решения северокорейской проблемы необходимо обеспечить взаимопонимание между каждой из заинтересованных сторон.

"Мы поддерживаем соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Китай намерен и в дальнейшем твердо придерживаться принципов денуклеаризации Корейского полуострова, занимать ответственную позицию по данному вопросу", - отметил дипломат.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.