Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Китая считает, что в отношении КНДР нужны не только санкции, но и мирный диалог

Международная панорама
7 сентября, 10:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 7, сентября. /ТАСС

Китай надеется, что КНДР больше не будет прибегать к провокациям, заявил Ван И

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Международные санкции не должны стать единственным инструментом по оказанию воздействия на КНДР и решению северокорейской ракетно-ядерной проблемы и нуждаются в дополнении. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Ван И.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Мы надеемся, что КНДР сделает правильный выбор и больше не будет прибегать к провокациям, - отметил министр, выступая на пресс-конференции. - Санкции в отношении Пхеньяна - лишь половинчатая мера, помимо этого необходима еще одна - мирный диалог".

По словам Ван И, для скорейшего решения северокорейской проблемы необходимо обеспечить взаимопонимание между каждой из заинтересованных сторон.

"Мы поддерживаем соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Китай намерен и в дальнейшем твердо придерживаться принципов денуклеаризации Корейского полуострова, занимать ответственную позицию по данному вопросу", - отметил дипломат.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
2
Александр Жуков: государство задолжало перед работающими пенсионерами
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Артур Парфенчиков: мы не мудрее тех, кто жил до нас
5
Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны
6
В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"
7
Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама