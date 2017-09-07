СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии

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ТАСС, 7 сентября. Двое сирийских военнослужащих погибли в результате удара ВВС Израиля по территории Сирии. Об этом говорится в заявлении командования Вооруженными силами республики, переданном в четверг агентством SANA.
"Израильские самолеты выпустили с территории Ливана несколько ракет по нашей военной позиции рядом с городом Масьяф в провинции Хама, - указывается в заявлении. - В результате был нанесен материальный урон и погибли два бойца".
Военное командование расценивает эту агрессивную вылазку со стороны Израиля "как отчаянную попытку поднять упавший моральный дух террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ группировка) после побед, достигнутых на фронтах сирийской армией". "Это доказывает, что Израиль своими действиями оказывает прямую поддержку ИГ и другим бандформированиям", - говорится в документе.
Сирийские военные предупреждают "об опасных последствиях агрессивного нападения Израиля для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".