Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Турции заявили, что ФРГ не может блокировать контакты о создании таможенного союза с ЕС

Международная панорама
7 сентября, 12:25 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 7, сентября. /ТАСС

Ранее Ангела Меркель заявила, что Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией о создании таможенного союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Германия не имеет права блокировать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза. Об этом в четверг заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, отвечая на вопросы журналистов.

"Германия не имеет никакого права говорить, что переговоры о расширении таможенного союза не стоят в повестке дня, - подчеркнул он, комментируя высказывание канцлера ФРГ Ангелы Меркель. - Нашим собеседником [в этом вопросе] является Европейский союз. Мы считаем, что заявление Германии было опрометчивым".

Смотрите также

Эрдоган: Европа должна продолжить переговоры о вступлении Турции в ЕС или завершить их

Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

Меркель: Германия хочет хороших отношений с Турцией, но реальность выглядит иначе

На конференции в Нюрнберге 1 сентября, комментируя очередные задержания немецких граждан в Турции, Меркель сказала, что Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией о создании таможенного союза.

Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания немецких граждан. Прежде всего речь идет о журналисте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в минувшем году.

По данным МИД ФРГ, 31 августа в аэропорту турецкой Антальи были задержаны двое граждан Германии. В ведомстве также отметили, что аресты могут иметь политическую подоплеку, а информацию о самих задержаниях немецкая сторона получила от неправительственной организации, а не от турецких властей. Всего, по данным министерства, в Турции в местах лишения свободы содержатся 55 граждан Германии, в 12 случаях речь идет о политически мотивированных арестах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции
3
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
6
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама