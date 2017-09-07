В Турции заявили, что ФРГ не может блокировать контакты о создании таможенного союза с ЕС

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Германия не имеет права блокировать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза. Об этом в четверг заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, отвечая на вопросы журналистов.

"Германия не имеет никакого права говорить, что переговоры о расширении таможенного союза не стоят в повестке дня, - подчеркнул он, комментируя высказывание канцлера ФРГ Ангелы Меркель. - Нашим собеседником [в этом вопросе] является Европейский союз. Мы считаем, что заявление Германии было опрометчивым".

На конференции в Нюрнберге 1 сентября, комментируя очередные задержания немецких граждан в Турции, Меркель сказала, что Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией о создании таможенного союза.

Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания немецких граждан. Прежде всего речь идет о журналисте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в минувшем году.

По данным МИД ФРГ, 31 августа в аэропорту турецкой Антальи были задержаны двое граждан Германии. В ведомстве также отметили, что аресты могут иметь политическую подоплеку, а информацию о самих задержаниях немецкая сторона получила от неправительственной организации, а не от турецких властей. Всего, по данным министерства, в Турции в местах лишения свободы содержатся 55 граждан Германии, в 12 случаях речь идет о политически мотивированных арестах.