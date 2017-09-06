Эрдоган: Европа должна продолжить переговоры о вступлении Турции в ЕС или завершить их

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АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Европа должна решить продолжать ли переговоры о вступлении Турции в ЕС или прекратить их полностью. Об этом заявил в среду президент Тайип Эрдоган на собрании руководителей региональных штабов Партии справедливости и развития.
"Мы хотим, чтобы европейские страны и институты ЕС проводили искреннюю политику в отношении Турции. Они [Германия] выступают против членства Турции в ЕС, говорят, что будут выступать против переговоров после выборов. Потом говорят, что решение должны принимать все члены ЕС. Поздравляю, примите это решение как можно скорее", - отметил он.
По словам Эрдогана, "именно Европа должна решить, либо проложить путь к полному членству Турции в ЕС и выполнить все обещания в соглашении по беженцам, или же завершить весь этот процесс совсем".
3 сентября в ФРГ прошли дебаты между канцлером и председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем. На дебатах последний заявил, что "отменил бы переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, если бы он был канцлером". Меркель ответила в более сдержанной манере, подчеркнув, что "такие решения нужно принимать коллегиально на уровне ЕС".
Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания Анкарой немецких граждан. Прежде всего речь идет о журналисте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в прошлом году.