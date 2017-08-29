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Меркель: Германия хочет хороших отношений с Турцией, но реальность выглядит иначе

Международная панорама
29 августа, 12:38 UTC+3 БЕРЛИН 29, августа. /ТАСС

Канцлер ФРГ напомнила о ситуации с правами человека в Турции и о задержаниях немецких граждан

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БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Германия заинтересована в выстраивании хороших отношений с Турцией, однако реальность заставляет проводить жесткую политику.

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Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.

"Я хотела бы лучших отношений с Турцией, но мы должны смотреть реальности в лицо", - сказала она. Меркель напомнила о ситуации с правами человека в стране, а также о задержаниях немецких граждан. "Именно поэтому мы решили переориентировать нашу политику [в отношении Анкары]", - отметила глава кабинета министров.

По словам Меркель, ФРГ считает нужным сохранить выборочный контроль на своих национальных границах после ноября 2017 года из-за миграционного кризиса. 

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Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Меркель, Ангела
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