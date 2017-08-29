Меркель: Германия хочет хороших отношений с Турцией, но реальность выглядит иначе

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Германия заинтересована в выстраивании хороших отношений с Турцией, однако реальность заставляет проводить жесткую политику.

Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции.

"Я хотела бы лучших отношений с Турцией, но мы должны смотреть реальности в лицо", - сказала она. Меркель напомнила о ситуации с правами человека в стране, а также о задержаниях немецких граждан. "Именно поэтому мы решили переориентировать нашу политику [в отношении Анкары]", - отметила глава кабинета министров.

По словам Меркель, ФРГ считает нужным сохранить выборочный контроль на своих национальных границах после ноября 2017 года из-за миграционного кризиса.