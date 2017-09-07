Конгрессмен: Трамп написал твит про детей нелегалов по просьбе демократов

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по просьбе лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси написал сообщение в Twitter, обращенное к нелегальным иммигрантам, лишившимся защиты от депортации после отмены программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Об этом Пелоси рассказала в четверг журналистам.

По словам члена Палаты представителей, она убедила главу государства, что "людям нужны заверения от президента" в том, что в течение шести месяцев, после которых будет отменена программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA) никакие действия в отношении людей применяться не будут. "Это то, что я попросила сделать президента, и после этого появился твит", - сказала она.

Трамп ранее написал в своем Twitter, что в ближайшие полгода его администрация не предпримет никаких действий в отношении нелегальных иммигрантов, лишившихся защиты от депортации после отмены программы, введенной его предшественником Бараком Обамой. "Для всех тех [лиц, находящихся на территории США по программе DACA], кто беспокоится о своем статусе, в течение шестимесячного периода: вам не о чем беспокоиться. Никаких действий!" - написал американский лидер.

Во вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении вашингтонской администрации отменить DACA. Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA и прописать это уже законодательно.

DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Для того, чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. При рассмотрении заявки также учитываются такие факторы, как получение высшего образования, служба в рядах вооруженных сил США и отсутствие судимостей.

По данным телеканала Fox News, DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.