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Трамп пообещал в течение полугода не высылать детей нелегалов, лишившихся правовой защиты

Международная панорама
7 сентября, 18:15 UTC+3 ТАСС

Ранее администрация президента США приняла решение об отмене программы защиты от депортации незаконных мигрантов, которые въехали в страну, будучи несовершеннолетними

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ТАСС, 7 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие полгода его администрация не предпримет никаких действий в отношении нелегальных иммигрантов, лишившихся защиты от депортации после отмены программы, введенной его предшественником Бараком Обамой. Об этом Трамп написал в четверг на своей станице в Twitter.

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Тем самым Трамп уточнил планы своей администрации после принятого на этой неделе решения об отмене программы защиты от депортации незаконных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

"Для всех тех [лиц, находящихся на территории США по программе], кто беспокоится о своем статусе, в течение шестимесячного периода: вам не о чем беспокоиться. Никаких действий!" - написал Трамп.

Во вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении вашингтонской администрации отменить DACA, которая была введена на основании исполнительного указа экс-президента Барака Обамы, то есть в обход Конгресса. По словам Сешнса, данная программа является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из-за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест. Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA и прописать это уже законодательно.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд
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