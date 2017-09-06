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DPA: глава минэкономики ФРГ подвергла критике политику Трампа в отношении детей нелегалов

Международная панорама
6 сентября, 18:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, сентября. /ТАСС

Бригитта Циприс отметила, что многие дети иммигрантов, незаконно въехавших в США, получили хорошее образование и интегрировались на рынке труда

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БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Бригитта Циприс считает, что отмена президентом США Дональдом Трампом программы защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), нанесет вред американской экономике. Такое мнение она высказала в опубликованном в среду интервью агентству DPA.

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© AP Photo/Jacquelyn Martin

Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации

"Мы по собственной истории знаем, что стены не смогут удержать людей от стремления быть счастливыми", - указала Циприс. "Если в США сейчас сотням тысяч молодых людей грозит депортация, то это не идет на пользу экономическому развитию, но наносит значительный ущерб экономике", - отметила министр. Она указала на то, что многие дети иммигрантов, незаконно въехавших в США, получили хорошее образование и интегрировались на рынке труда.

Во вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении администрации отменить DACA. По словам Сешнса, данная программа, введенная на основании указа экс-президента Барака Обамы, является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из-за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест. Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA и прописать это уже законодательно.

О программе DACA

DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Для того, чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. При рассмотрении заявки также учитываются такие факторы, как получение высшего образования, служба в рядах вооруженных сил США и отсутствие судимостей.

По данным телеканала Fox News, DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд
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