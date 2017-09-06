Трамп пообещал "вернуться к вопросу" о защите нелегалов в случае бездействия Конгресса

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал, что сам вновь вернется к рассмотрению вопроса о программе защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), если этого не сделает американский Конгресс. Об этом он во вторник написал в своем Twitter.
"У Конгресса теперь есть шесть месяцев на то, чтобы легализовать DACA (то, что администрация Обамы не смогла сделать). Если они не смогут, я вновь вернусь к этому вопросу", - пообещал глава государства, имея ввиду принятие отдельного закона о детях-нелегалах.
Congress now has 6 months to legalize DACA (something the Obama Administration was unable to do). If they can't, I will revisit this issue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 September 2017
Ранее министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении администрации отменить DACA. По его словам, данная программа, введенная на основании указа экс-президента Барака Обамы, является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из-за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест.