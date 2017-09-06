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Главы компаний США раскритиковали власти за отмену программы защиты нелегалов

Международная панорама
6 сентября, 1:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

Свое несогласие с отменой DACA выразили первые лица Facebook, Microsoft и Apple

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Руководители ряда крупнейших американских технологических компаний раскритиковали вашингтонскую администрацию за объявленное во вторник решение отменить программу защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

Глава компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг, назвал такой шаг властей жестоким. "Решение отменить DACA не просто неправильно, - написал он на своей странице в Facebook. - Это особенно жестоко предлагать молодым людям американскую мечту, воодушевлять их на то, чтобы выйти из тени и довериться нашему правительству, а затем наказывать их за это". "Это печальный день для нашей страны", - добавил глава Facebook.

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит также выступил против прекращения программы DACA, назвав такое решение "огромным шагом назад" для США. По его словам, в Microsoft работают несколько десятков сотрудников, подпадавших под защиту от депортации, и компания намерена помочь им отстоять в суде их право остаться в стране. "Если правительство хочет депортировать любого из них, мы предоставим им юридическую помощь и оплатим ее", - указал Смит.

Глава Apple Тим Кук в свою очередь разослал подчиненным электронное письмо, в котором обещал вступиться за тех сотрудников корпорации, которым теперь может грозить депортация. "Я хочу заверить вас, что Apple будет взаимодействовать с членами Конгресса от обеих партий и выступать за законодательное решение, которое обеспечит постоянную защиту всем "мечтателям" в нашей стране", - написал Кук в письме, которое приводит портал Business Insider.

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Мечтать вредно: почему Трамп отменил программу выборочной защиты нелегалов от депортации

Во вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении администрации отменить программу защиты от депортации иммигрантов, которые вместе с родителями незаконно въехали на территорию страны будучи несовершеннолетними. Таких лиц в США неофициально именуют "мечтателями".

По словам Сешнса, данная программа, введенная прежней администрацией Барака Обамы, является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из- за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест. Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA.

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Миграционная политика Трампа
Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд
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