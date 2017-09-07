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НАТО и РФ показали на встрече в Баку обоюдный интерес сохранять военные контакты

Международная панорама
7 сентября, 19:40 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Отмечается, что начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились "продолжать использовать военные линии коммуникации в будущем"

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БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Петра Павела в Баку показала обоюдный интерес Североатлантического альянса и России сохранять военные контакты. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель НАТО по итогам переговоров в столице Азербайджана.

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"Эта личная встреча продемонстрировала ясный обоюдный интерес сохранять военные линии коммуникации в соответствии с политикой НАТО по транспарентности и продолжающемуся диалогу на политическом уровне с высшим руководством России", - сказал он.

По его словам, "генерал Павел и генерал Герасимов договорились продолжать использовать военные линии коммуникации в будущем".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Герасимов провел в четверг в Баку встречу Павелом, в ходе которой обсудил с ним международную безопасность и учения "Запад-2017". В российском военном ведомстве добавили, что стороны договорились продолжить контакты.

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Персоны
Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Отношения России и НАТО
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