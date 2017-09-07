США надеются, что РФ поддержит новые санкции ООН в отношении КНДР

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на то, что Россия поддержит возможное новое ужесточение санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Это не просто ситуация, проблема в сфере безопасности для США. Это проблема в сфере безопасности для [всего] мира", - сказала про ядерные и ракетные разработки в Северной Корее представитель американского внешнеполитического ведомства.
"Китай это понимает. Россия, думаю, [тоже] понимает это", - заявила Науэрт. При этом она напомнила, что Москва в прошлом поддерживала введение Советом Безопасности ООН различных ограничительных мер в отношении КНДР.
Как заявил в четверг ТАСС посол России в Китае Андрей Денисов, Москва и Пекин считают, что санкционный путь давления на КНДР пройден практически до конца. "Ужесточение санкций - это некий процесс, мы и, насколько я могу судить, наши китайские партнеры исходим из того, что он пройден практически до конца", - подчеркнул дипломат.
"Те санкции, которые, по мнению СБ ООН, должны были оказать воздействие на позиции Северной Кореи, уже введены в действие, но, к сожалению, искомой цели не достигли", - отметил посол. "Что делать дальше? - задался вопросом дипломат. - Санкции ужесточать, по нашему мнению, некуда".
"Любые шаги в этом направлении будут означать просто-напросто экономическое удушение Северной Кореи, коснется это в первую очередь рядовых граждан, население этой страны, - уверен Денисов. - Поэтому считаем, что путь мирного решения - безальтернативный выбор, надо идти этим путем, донести предложение до руководства Северной Кореи и побудить его к диалогу".