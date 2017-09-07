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Госдеп: представители США "совершили тур" по дипобъектам РФ

Международная панорама
7 сентября, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэр впоследствии извинилась за неудачный выбор терминологии

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Американские должностные лица "совершили тур" по дипломатическим объектам России в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, блокированным в минувшую субботу властями США. Такую характеристику осмотру сотрудниками американских правоохранительных органов этих трех дипломатических миссий, являющихся госсобственностью России, дала в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Российские должностные лица были приглашены пройтись вместе с нами, когда мы совершили тур по этим объектам в выходные", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

"Одну секунду. Вы описываете произошедшее как тур?" - недоуменно спросил у Науэрт корреспондент информационного агентства Associated Press (AP) Мэтт Ли. Репортеры AP при Госдепартаменте традиционно пользуются привилегией задавать вопросы на практически всех мероприятиях для прессы первыми и имеют возможность по ходу брифингов многократно просить уточнить те или иные моменты.

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"А вы как это назовете? Обыск?" - вместо ответа спросила у Ли Науэрт. Журналист ей на это заметил, что американские официальные лица наверняка открывали шкафы и производили иные тому подобные действия в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, торгпредстве в Вашингтоне и его отделении в Нью-Йорке. "Тур - это как осмотр достопримечательностей", - пояснил Ли свою мысль.

Науэрт в связи с этим признала, что в этих миссиях имела место "чрезвычайно серьезная деятельность" американских официальных представителей и извинилась за неудачный выбор терминологии. Затем она использовала слово "инспекции" и предложила называть эти действия, как хочется.

От многочисленных других неудобных вопросов на эту тему Науэрт уклонилась. А в заключение, поскольку такие расспросы не прекращались и Ли попросил пояснить, обыскивались ли когда-либо освобожденные сотрудниками американские дипломатические представительства за рубежом спецслужбами стран пребывания, представитель Госдепартамента воскликнула: "Не знаю, в чем дело, работаете ли вы все сегодня на RT (российский англоязычный телеканал Russia Today - прим. ТАСС)?". "Видите, я тоже могу шутить", - добавила Науэрт.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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