Госдеп: представители США "совершили тур" по дипобъектам РФ

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Американские должностные лица "совершили тур" по дипломатическим объектам России в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, блокированным в минувшую субботу властями США. Такую характеристику осмотру сотрудниками американских правоохранительных органов этих трех дипломатических миссий, являющихся госсобственностью России, дала в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Российские должностные лица были приглашены пройтись вместе с нами, когда мы совершили тур по этим объектам в выходные", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
"Одну секунду. Вы описываете произошедшее как тур?" - недоуменно спросил у Науэрт корреспондент информационного агентства Associated Press (AP) Мэтт Ли. Репортеры AP при Госдепартаменте традиционно пользуются привилегией задавать вопросы на практически всех мероприятиях для прессы первыми и имеют возможность по ходу брифингов многократно просить уточнить те или иные моменты.
"А вы как это назовете? Обыск?" - вместо ответа спросила у Ли Науэрт. Журналист ей на это заметил, что американские официальные лица наверняка открывали шкафы и производили иные тому подобные действия в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, торгпредстве в Вашингтоне и его отделении в Нью-Йорке. "Тур - это как осмотр достопримечательностей", - пояснил Ли свою мысль.
Науэрт в связи с этим признала, что в этих миссиях имела место "чрезвычайно серьезная деятельность" американских официальных представителей и извинилась за неудачный выбор терминологии. Затем она использовала слово "инспекции" и предложила называть эти действия, как хочется.
От многочисленных других неудобных вопросов на эту тему Науэрт уклонилась. А в заключение, поскольку такие расспросы не прекращались и Ли попросил пояснить, обыскивались ли когда-либо освобожденные сотрудниками американские дипломатические представительства за рубежом спецслужбами стран пребывания, представитель Госдепартамента воскликнула: "Не знаю, в чем дело, работаете ли вы все сегодня на RT (российский англоязычный телеканал Russia Today - прим. ТАСС)?". "Видите, я тоже могу шутить", - добавила Науэрт.