Politico: записи Манафорта со встречи с Весельницкой не представляют угрозы для Трампа

CNN: Никки Хейли рассказала, как отклонила предложение Трампа стать госсекретарем СШАМеждународная панорама 8 сентября, 6:31
Американка Мэдисон Киз стала второй финалисткой US OpenСпорт 8 сентября, 6:09
В службе и обороне: 460 лет назад Кабардино-Балкария вошла в состав РоссииВ стране 8 сентября, 6:00
Крамер: лыжник Легков находится в хорошей форме и предельно мотивированСпорт 8 сентября, 5:13
Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"Армия и ОПК 8 сентября, 5:12
В России разрабатывают персонализированные препараты против ракаНаука 8 сентября, 4:47
Politico: записи Манафорта со встречи с Весельницкой не представляют угрозы для ТрампаМеждународная панорама 8 сентября, 4:46
Экс-президенты США объявили о сборе средств для пострадавших от шторма "Харви"Общество 8 сентября, 4:40
Слоан Стивенс обыграла Винус Уильямс и вышла в финал US OpenСпорт 8 сентября, 4:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Заметки бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта о состоявшейся в июне 2016 года встрече сына главы государства Дональда Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой вряд ли способны нанести вред семье американского лидера. Об этом в четверг сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием записей.
Ранее Трамп-младший, выступая в четверг в юридическом комитете Сената Конгресса, заявил, что встречался с Весельницкой с целью получить информацию о том, подходит ли экс-госсекретарь Хиллари Клинтон на высший государственный пост. "В той мере, в какой у них была информация о соответствии, характеристике или квалификации кандидата в президенты, я полагал, что должен был хотя бы выслушать их", - подчеркнул сын президента.
Заметки Манафорта не содержат в себе сведений, которые могли навредить Клинтон, или же обещаний, что они будут предоставлены. В них также ничто не указывает на то, что представители кампании Трампа хотели получить какие-либо данные в обмен на деньги или услуги. На самой встрече, помимо Трампа-младшего, Манафорта и Весельницкой, присутствовали лоббист Ринат Ахметшин и зять президента США Джаред Кушнер.
Сын главы государства ранее неоднократно заявлял, что согласился на контакт, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца. Политические оппоненты главы Белого дома настаивают на том, что данная встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом президента и Россией.
Весельницкая ранее в интервью NBC опровергла версию о сотрудничестве с российскими властями. Юрист сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Весельницкая Кремлю не знакома.