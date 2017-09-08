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Politico: записи Манафорта со встречи с Весельницкой не представляют угрозы для Трампа

Международная панорама
8 сентября, 4:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, сентября. /ТАСС

Заметки экс-руководителя предвыборной кампании президента США также не содержат сведений, которые могли навредить Хилари Клинтон, пишет издание

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Материал из 1 страницы
Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Заметки бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта о состоявшейся в июне 2016 года встрече сына главы государства Дональда Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой вряд ли способны нанести вред семье американского лидера. Об этом в четверг сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием записей.

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Юрист Весельницкая заявила, что власти США не пытались связаться с ней

Ранее Трамп-младший, выступая в четверг в юридическом комитете Сената Конгресса, заявил, что встречался с Весельницкой с целью получить информацию о том, подходит ли экс-госсекретарь Хиллари Клинтон на высший государственный пост. "В той мере, в какой у них была информация о соответствии, характеристике или квалификации кандидата в президенты, я полагал, что должен был хотя бы выслушать их", - подчеркнул сын президента.

Заметки Манафорта не содержат в себе сведений, которые могли навредить Клинтон, или же обещаний, что они будут предоставлены. В них также ничто не указывает на то, что представители кампании Трампа хотели получить какие-либо данные в обмен на деньги или услуги. На самой встрече, помимо Трампа-младшего, Манафорта и Весельницкой, присутствовали лоббист Ринат Ахметшин и зять президента США Джаред Кушнер.

Сын главы государства ранее неоднократно заявлял, что согласился на контакт, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца. Политические оппоненты главы Белого дома настаивают на том, что данная встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом президента и Россией.

Весельницкая ранее в интервью NBC опровергла версию о сотрудничестве с российскими властями. Юрист сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Весельницкая Кремлю не знакома.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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