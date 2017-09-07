AP: сын Трампа опроверг информацию о сговоре с каким-либо иностранным правительством

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший, выступая в четверг в юридическом комитете Сената Конгресса, опроверг информацию о вступлении в сговор с каким-либо иностранным правительством. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого оказался текст вступительного слова бизнесмена.
"Я не вступал в сговор с каким-либо иностранным правительством и не знаю никого, кто это делал", - подчеркнул он.
Трамп-младший также заявил, что встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой с целью получить информацию о том, подходит ли экс-госсекретарь Хиллари Клинтон на высший государственный пост.
"В той мере, в какой у них была информация о соответствии, характеристике или квалификации кандидата в президенты, я полагал, что я должен был хотя бы выслушать их, - подчеркнул сын президента. - В зависимости от содержания имеющейся у них информации, если она вообще имелась, я мог тогда проконсультироваться с адвокатом и сделать взвешенное решение относительно того, продолжать ли далее уделять ей внимание".
Бизнесмен ранее неоднократно заявлял, что согласился на контакт, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца.
Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года встретился в Нью-Йорке с Весельницкой и лоббистом Ринатом Ахметшиным в присутствии советника президента и его зятя Джареда Кушнера, а также экс-руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Политические оппоненты главы американской администрации настаивают на том, что данная встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом президента и Россией.
Весельницкая ранее в интервью NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Весельницкая Кремлю не знакома.