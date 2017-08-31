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FT: лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед жюри спецпрокурора Мюллера

Международная панорама
31 августа, 3:54 UTC+3 ТАСС

Ранее он подтвердил, что присутствовал на состоявшейся в прошлом году встрече Дональда Трампа - младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой

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ТАСС, 31 августа. Лоббист Ринат Ахметшин, присутствовавший на прошлогодней встрече сына нынешнего президента США Дональда Трампа - младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой, дал показания перед большим жюри американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По ее информации, он давал показания под присягой в течение нескольких часов в пятницу 11 августа. Сам Ахметшин отказался прокомментировать изданию данную информацию. "Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не буду комментировать", - заявил он газете, при этом отметив, что "уважительно" относится к расследованию и готов "оказать полное содействие" следователям. Официальный представитель Мюллера Питер Карр также отказался комментировать данные, полученные FT.

14 июля лоббист подтвердил, что присутствовал на состоявшейся в прошлом году встрече Дональда Трампа - младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой. При этом в опубликованном в пятницу интервью агентству Associated Press он опроверг утверждения, что когда-либо работал на советскую контрразведку.

Ранее Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа на выборах.

Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю также незнакома.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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