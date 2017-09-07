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Закрытые слушания с участием сына Трампа начались в комитете Сената Конгресса США

Международная панорама
7 сентября, 19:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Адвокат Дональда Трампа - младшего заявил, что бизнесмен "признателен за возможность оказать помощь комитету"

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Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший

© EPA/JOHN TAGGART/POOL

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Закрытые слушания с участием сына президента США Дональда Трампа - младшего начались в четверг в юридическом комитете Сената Конгресса, который ведет разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские президентские выборы. Об этом сообщил председатель комитета республиканец Чак Грассли.

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"Сейчас начнутся закрытые слушания с участием Трампа - младшего", - сказал он перед тем, как трансляция на сайте комитета прекратилась. Однако, как отмечает агентство Associated Press, бизнесмен выступит только перед сотрудниками аппарата комитета. Грассли ранее заявил, что сын президента рано или поздно примет участие в открытых слушаниях уже перед сенаторами.

Встреча с Трампом-младшим станет первой возможностью для комитета допросить ближайшее окружение президента США о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года. Еще в конце августа после нескольких недель переговоров с сенаторами сын главы государства согласился дать в закрытом режиме показания в юридическом комитете. Указанный комитет приглашал Трампа - младшего выступить на открытых слушаниях в июле, однако этого так и не произошло.

"Мы надеемся на профессиональную и продуктивную встречу и признательны за возможность оказать помощь комитету", - заявил один из адвокатов старшего сына Трампа.

По данным AP, он выступил с 20-минутным заявлением перед сотрудниками аппарата ,после чего начал отвечать на их вопросы. Осенью перед ними выступит и экс-руководитель предвыборной кампании президента Пол Манафорт.

Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Сын президента заявил, что согласился это сделать, так как надеялся получить от нее информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

Весельницкая ранее в интервью NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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