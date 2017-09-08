КНДР грозит наказать Японию за позицию по санкциям

ТАСС, 8 сентября. /ТАСС/. КНДР грозит наказать Японию за активную позицию по принятию новых санкций в отношении Пхеньяна. Соответствующее заявление было сделано в пятницу в эфире Центрального телевидения КНДР.

"Япония должны быть наказана за свою активную позицию по вопросу санкций", - говорится в официальном сообщении северокорейского гостелевидения. В нем также подчеркивается, что "США столкнутся с невыносимым и жестким ответом, если продолжат придерживаться политики санкций и давления" в отношении Пхеньяна.

США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына. Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.

Постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты намерены вынести документ на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Однако позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что Совет Безопасности сможет за неделю согласовать и принять резолюцию.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.