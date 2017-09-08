В Сенате США хотят запретить правительству продавать оружие охране Эрдогана

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по ассигнованиям в четверг поддержал инициативу о запрете на поставки американскими властями оружия службе охраны президента Турции Тайипа Эрдогана. Информация об этом размещена на сайте комитета.

Соответствующая поправка будет включена в законопроект о финансировании внешнеполитической деятельности США в 2018 финансовом году, ее авторами выступили сенаторы-демократы Крис Ван Холлен и Патрик Лихи. Согласно тексту, исполнительной ветви власти будет запрещено расходовать бюджетные средства с целью способствовать продаже оружия президентской службе безопасности или предоставлению ей каких-либо иных услуг.

Это ограничение может быть снято лишь в том случае, если госсекретарь США заверит законодателей в готовности и стремлении турецких властей "защищать права меньшинств и женщин". Кроме того, в Турции должны быть проведены реформы, направленные на защиту свободы слова и собраний.

Причиной принятия таких мер послужил инцидент, случившийся 16 мая у резиденции турецкого посла в Вашингтоне, в которой на тот момент находился Эрдоган. Там произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, в частности двое получили серьезные травмы. Сотрудники диппредставительства утверждали, что драку спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

29 августа американский суд предъявил обвинения 15 охранникам турецкого президента, а также двум гражданам Канады и двум - США. Им инкриминируется сговор "с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью".

По словам Ван Холлена, решение комитета по ассигнованиям "является сильным посланием от обеих партий". "Мы не собираемся позволять личным телохранителям президента Эрдогана нападать на мирных американских протестующих на американской территории", - отметил сенатор.