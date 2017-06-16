СМИ: посла США вызвали в МИД Турции из-за выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана

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АНКАРА, 16 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. МИД Турции вызвал в четверг посла США Джона Басса в связи с выдачей ордеров на арест 12 охранников президента Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила газета Milliyet.
По данным издания, в МИД Турции дипломату сказали, что "если бы в США были приняты стандартные меры безопасности, как это обычно происходит при визитах такого уровня, то этот инцидент бы не произошел".
Кроме того, турецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что решение властей США о выдаче ордеров на арест сотрудников охраны является ошибочным, предвзятым и не имеет никакой юридической основы.
16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.
Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.