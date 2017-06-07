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В Конгрессе США потребовали привлечь охрану Эрдогана к ответственности

Международная панорама
7 июня, 2:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Палата представителей также призвала Госдеп отозвать дипломатический иммунитет у тех сотрудников турецких спецслужб, которые участвовали в беспорядках в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, осуждающую действия охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые привели к стычкам во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтон. Законодатели также требуют привлечь виновных к ответственности.

Проект резолюции поддержали 397 конгрессменов. Ранее он успешно прошел обсуждение в комитете палаты по иностранным делам. Автором текста выступил председатель этого же комитета республиканец Эдвард Ройс.

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"Службы безопасности Турции действовали непрофессионально и жестко, что негативно отражается на президенте Эрдогане и правительстве Турции, - говорится в тексте резолюции. - Все турецкие должностные лица, которые направляли, следили или участвовали в незаконном подавлении службами безопасности Турции мирных протестов 10 мая 2017 года, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством США".

Кроме того, палата призывает Госдепартамент отозвать дипломатический иммунитет у тех сотрудников турецких спецслужб, которые участвовали в беспорядках, а также провести оценку своих процедур с целью не допустить подобных инцидентов в будущем.

Резолюции палат Конгресса США носят декларативный характер и не имеют статуса закона, их положения необязательны к выполнению.

Беспорядки в Вашингтоне

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, в частности, двое получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.

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