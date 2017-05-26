МИД Турции отверг резолюцию Конгресса США о стычках с участием охраны Эрдогана

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МИД Турции отверг принятую комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюцию, осуждающую действия охраны Реджепа Тайипа Эрдогана, которые на прошлой неделе в ходе его визита в Вашингтон привели к стычкам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя турецкого внешнеполитического ведомства Гусейна Муфтуоглу.

"Причиной инцидента стал отказ властей США предпринять необходимые меры безопасности, несмотря на неоднократные официальные предупреждения", - приводит агентство слова дипломата. Он подчеркнул, что "резолюция представляет собой изложение одностороннего взгляда и искажает факты".

В четверг комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, которая "осуждает насильственные действия против мирных демонстрантов, которые произошли 16 мая 2017 года у резиденции посла Турции, и призывает привлечь виновных к ответственности, а также принять меры по предотвращению аналогичных инцидентов в будущем". Теперь за документ должна проголосовать Палата представителей в полном составе. Резолюции Конгресса США носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли ожесточенные стычки сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, в частности, двое получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Госдепе выразили серьезную озабоченность в связи с этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.