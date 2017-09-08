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Губернатор Закарпатья просит Порошенко наложить вето на новый закон об образовании

Международная панорама
8 сентября, 13:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

Свое обращение Геннадий Москаль пояснил тем, что документ противоречит Европейской хартии региональных языков, закону "О национальных меньшинствах на Украине" и международным договорам

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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать новый закон об образовании, который ущемляет языковые права национальных меньшинств.

"Обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон (об образовании - прим. ТАСС) или вернуть его в Верховную раду Украины с правками", - написал он в статье на своем официальном сайте. Свое обращение губернатор пояснил тем, что документ противоречит Европейской хартии региональных языков, закону "О национальных меньшинствах на Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами, в частности с Молдавией, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.

По словам Москаля, прямым нарушением как международных документов, так и конституции Украины является положение закона об обязательном обучении на украинском языке. Так, согласно ст. 53 конституции Украины, гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке. "Защищать украинский язык нужно и необходимо, но не ограничиваясь при этом языки национальных меньшинств", - резюмировал он.

Парламент Украины принял во вторник поправку, согласно которой с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. По новому украинскому закону обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Ранее с критикой закона выступил МИД Венгрии, заявив о недопустимости лишения венгров, проживающих на Украине, права учиться на родном языке в средней школе и университете. Венгрия, как подчеркнули в МИД, будет бороться на уровне ЕС против этого закона об образовании.

Закарпатье - это многонациональная область Украины, в которой проживают национальные общины русин, венгров, румын. В регионе положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу к трем языкам - румынскому, словацкому и венгерскому. Несмотря на многочисленные требования представителей русинского, венгерского и других нацменьшинств области о наделении Закарпатья специальным статусом и признании русинов национальным меньшинством, официальный Киев отказывается от сотрудничества с ними.

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