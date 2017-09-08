Госдеп подтвердил участие и. о. помощника госсекретаря США на переговорах в Астане

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд возглавит американскую делегацию на международной встрече по Сирии в Астане. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что и. о. помощника госсекретаря Дэвид Саттерфилд будет представлять Соединенные Штаты в качестве наблюдателя на переговорах в Астане 14 и 15 сентября", - отметил он.

Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана сообщила, что делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев, делегацию правительства Сирии - постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.