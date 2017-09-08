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Лавров призвал не позволить боевикам ИГ сбежать из Сирии

Политика
8 сентября, 15:04 UTC+3

Глава МИД РФ сказал, что террористы должны быть разгромлены

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Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва разделяет опасения Парижа, что террористы могут сбежать из Сирии в другие страны, нельзя позволить им скрыться. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы разделяем озабоченность Франции о том, что террористы могут сбежать из Сирии в Европу, Азию или Россию, чтобы создавать там новые угрозы, - сказал он. - Террористы должны быть разгромлены, нельзя позволить им скрыться".

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия Россия Франция
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