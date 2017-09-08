Лавров призвал не позволить боевикам ИГ сбежать из Сирии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва разделяет опасения Парижа, что террористы могут сбежать из Сирии в другие страны, нельзя позволить им скрыться. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы разделяем озабоченность Франции о том, что террористы могут сбежать из Сирии в Европу, Азию или Россию, чтобы создавать там новые угрозы, - сказал он. - Террористы должны быть разгромлены, нельзя позволить им скрыться".