Сирийское правительство отвергло обвинение в применении химического оружия

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ТАСС, 8 сентября. Сирийское правительство в пятницу отвергло обвинение в применении химического оружия, которое содержалось в опубликованном в среду в Женеве докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в этой стране.
Об этом сообщило агентство SANA, которое ссылается на заявление постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари.
"Сирия никогда не использовала и не будет [применять] отравляющий газ против своих граждан, потому что она им не обладает и рассматривает его использование как преступление", - отмечается в заявлении ведомства.