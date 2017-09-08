Сирийское правительство отвергло обвинение в применении химического оружия

ТАСС, 8 сентября. Сирийское правительство в пятницу отвергло обвинение в применении химического оружия, которое содержалось в опубликованном в среду в Женеве докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в этой стране.

Об этом сообщило агентство SANA, которое ссылается на заявление постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари.

"Сирия никогда не использовала и не будет [применять] отравляющий газ против своих граждан, потому что она им не обладает и рассматривает его использование как преступление", - отмечается в заявлении ведомства.