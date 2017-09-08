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Сирийское правительство отвергло обвинение в применении химического оружия

Международная панорама
8 сентября, 17:54 дата обновления: 8 сентября, 18:07 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 сентября. Сирийское правительство в пятницу отвергло обвинение в применении химического оружия, которое содержалось в опубликованном в среду в Женеве докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в этой стране.

Об этом сообщило агентство SANA, которое ссылается на заявление постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари.

"Сирия никогда не использовала и не будет [применять] отравляющий газ против своих граждан, потому что она им не обладает и рассматривает его использование как преступление", - отмечается в заявлении ведомства.

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