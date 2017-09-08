Молдавия надеется возобновить в ближайшее время переговоры по Приднестровью

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии надеются возобновить в ближайшее время переговоры по Приднестровью в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявил журналистам вице-премьер Молдавии по реинтеграции Георге Бэлан на встрече в Бендерах с главой МИД непризнанного Приднестровья, где обсуждались вопросы, предусмотренные Берлинским протоколом.

"Это восстановление телефонной связи, регистрация приднестровских автомобильных номеров, вопрос школ с преподаванием на румынском языке, а также земельные участки молдавских граждан в Дубоссарах. Еще обеспечение свободного передвижения людей и грузов, восстановление железнодорожного сообщения на севере и эвакуация токсичных веществ из Приднестровья", - сказал Бэлан. Он отметил, что на переговорах с Тирасполем найдена возможность компромисса по трем вопросам - телефонной связи, доступе молдавских граждан на свои участки земли и школ с преподаванием на молдавском языке с латинской графикой на левом берегу Днестра.

"Решением этих вопросов будут заниматься специальные рабочие группы. И если нам удастся найти приемлемый вариант для обеих сторон, то в ближайшее время будет организован новый раунд переговоров в формате "пять плюс два", - подчеркнул вице-премьер.

Он также рассказал, что правительство Молдавии готовит законопроект, который позволит унифицировать политику Молдавии в отношении урегулирования приднестровского конфликта. "Единый взгляд молдавских властей на эту проблему поможет достичь конкретных результатов на переговорах с Приднестровьем в будущем", - пояснил Бэлан.

В Тирасполе надеются на переговоры

Со своей стороны, глава МИД Приднестровья возложил на ОБСЕ вину за паузу в переговорах в формате "пять плюс два". "Все зависит от действующего председательства, поскольку молдавская сторона принципиально не возражает против такого диалога, я надеюсь, что мы сможем убедить коллег из ОБСЕ предоставить нам эту возможность. К сожалению, вдвоем Кишиневу и Тирасполю сложно решать определенные вопросы", - сказал Игнатьев после состоявшейся в четверг встречи со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Вольфом Дитрихом Хаймом в Тирасполе.

По процедуре в год должно проводиться не менее шести встреч в этом формате, однако последняя состоялась после двухлетнего перерыва в июне 2016 года в Берлине и завершилась подписанием протокола. Стороны согласились урегулировать проблемы признания документов, а также наладить взаимодействие в сферах телекоммуникации и связи, отказаться от взаимного уголовного преследования чиновников, однако договоренности так и не были выполнены в полном объеме.

МИД РФ выступает за скорейшее возобновление встреч в формате "пять плюс два", также возлагая вину за пробуксовку на ОБСЕ.