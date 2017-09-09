Клинтон признала, что несколько раз упустила шанс во время предвыборной кампании

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая прошлогодние президентские выборы нынешнему президенту страны Дональду Трампу, признала, что, вероятно, несколько раз упустила свой шанс во время предвыборной гонки.
Своим мнением на этот счет она поделилась в интервью телекомпании CBS, которое преимущественно касается предстоящего выхода ее новой книги.
"Мое самообладание, которое я обрела за долгие годы, прожитые перед глазами общественности, подготовили меня к тому, чтобы стать лидером. Я говорю о том, что нужно действовать спокойно, быть размеренным и предсказуемым", - рассказала она. "Однако непосредственно в период этой кампании [в 2016 году], возможно, я несколько раз упустила свой шанс", - признала Клинтон.
Книга воспоминаний Клинтон "Что произошло?" (What Happened) будет выпущена 12 сентября и станет ее третьей подобной работой.