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Клинтон признала, что несколько раз упустила шанс во время предвыборной кампании

Международная панорама
9 сентября, 19:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС

Экс-госсекретарь США заявила при этом, что ее самообладание, полученное за годы, прожитые перед глазами общественности, подготовили ее к тому, чтобы стать лидером страны

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая прошлогодние президентские выборы нынешнему президенту страны Дональду Трампу, признала, что, вероятно, несколько раз упустила свой шанс во время предвыборной гонки.

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Своим мнением на этот счет она поделилась в интервью телекомпании CBS, которое преимущественно касается предстоящего выхода ее новой книги.

"Мое самообладание, которое я обрела за долгие годы, прожитые перед глазами общественности, подготовили меня к тому, чтобы стать лидером. Я говорю о том, что нужно действовать спокойно, быть размеренным и предсказуемым", - рассказала она. "Однако непосредственно в период этой кампании [в 2016 году], возможно, я несколько раз упустила свой шанс", - признала Клинтон.

Книга воспоминаний Клинтон "Что произошло?" (What Happened) будет выпущена 12 сентября и станет ее третьей подобной работой.

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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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