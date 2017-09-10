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ОИС призвала правительство Мьянмы принять мониторинговую миссию Совета ООН

Международная панорама
10 сентября, 15:40 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, сентября. /ТАСС

Мониторинговая миссия провела бы тщательное и независимое расследование установленных фактов нарушения международного законодательства по вопросам прав человека, отмечается в отчете председателя ОИС

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АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Государства Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали правительство Мьянмы принять мониторинговую миссию Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в отчете председателя ОИС по итогам заседания глав государств и правительств по вопросу мусульманской общины рохинджа в Мьянме. Документ был принят по итогам первого дня саммита ОИС по науке и технологиям в Астане.

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"Заседание призвало правительство Мьянмы принять мониторинговую миссию Совета ООН по правам человека, которая могла бы провести тщательное и независимое расследование всех установленных фактов нарушения международного законодательства по вопросам прав человека, и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в отчете.

Страны ОИС также обратились к правительству Мьянмы с просьбой соблюдать обязательства по нормам международного права и конвенциям по защите прав человека, а также принять все меры для немедленного прекращения гонений и дискриминации в отношении мусульман рохинджа. "Заседание также потребовало от правительства Мьянмы прекратить систематические попытки уничтожения исламской культуры и идентичности мусульман рохинджа, включая их исключение из списков домовладельцев, разрушение мест отправления их религиозных нужд, а также мест работы и проживания мусульманских меньшинств", - отмечается в документе.

Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа. Сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений на западе страны превысило 400 человек, за две недели страну покинули около 150 тыс. беженцев народности рохинджа.

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