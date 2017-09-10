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Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку

Международная панорама
10 сентября, 18:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, сентября. /ТАСС

Экс-госсекретарь считает, что самой большой ошибкой было использование личной электронной почты для рабочей переписки

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ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Хиллари Клинтон, проигравшая прошлогодние президентские выборы Дональду Трампу, считает, что самой большой ошибкой, которую она допустила во время предвыборной кампании, стало использование личной электронной почты для рабочей переписки. Своим мнением на этот счет она поделилась в интервью телекомпании CBS, вышедшем в эфир в воскресенье. Оно преимущественно касается предстоящего выхода в свет ее новой книги.

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"Полагаю, что самой большой моей ошибкой было использование личной электронной почты, - сказала она. - Я говорила это раньше и скажу сейчас: ответственность за это несу я. Это было преподнесено в столь негативном ключе, что я не могла от этого скрыться, это никогда не прекращалось".

Во время предвыборной кампании вокруг Клинтон возник "почтовый скандал", связанный с несанкционированным использованием ею домашнего компьютера для служебной переписки, в том числе секретной. В июле прошлого года директор ФБР Джеймс Коми объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления Клинтон обвинений. 28 октября он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Однако параллельно с ФБР Конгресс все это время вел собственное расследование скандала. Кроме того, сама бывшая первая леди называла возобновление расследования причиной поражения своей кампании на выборах.

Книга воспоминаний Клинтон "Что произошло?" (What Happened) будет выпущена 12 сентября и станет ее третьей публикацией. В первой книге "Живая история" (2003) Клинтон описывает годы, проведенные ею в Белом доме в качестве первой леди. Вторая книга "Трудный выбор" (2014) повествует о событиях 2007-2013 годов.

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