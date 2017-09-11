Власти США требуют от обслуживающей RT компании зарегистрироваться в качестве иноагента

ТАСС, 11 сентября. Власти США потребовали от компании, обслуживающей американское отделение RT, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте российского телеканала.

Компания, которая занимается обслуживанием RT America в США, включая текущую деятельность и телевизионное производство, получила письмо из министерства юстиции. В нем говорится, что она обязана пройти необходимую процедуру в соответствии с американским законом "О регистрации иностранных агентов" в связи с работой, которую выполняет для российского телеканала.

Название компании, получившей уведомление минюста, не приводится. Американский неправительственный Атлантический совет в январе текущего года опубликовал на своем сайте информацию, согласно которой обслуживанием телеканала RT America по контракту занимаются зарегистрированные в Вашингтоне частные компании RTTV America и RTTV Studios.

В июне конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэттью Гаец внесли законопроект, который может предоставить минюсту США расширенные полномочия по выявлению субъектов, намеревающихся, по мнению американских властей, влиять на политические процессы в стране. Данная инициатива предусматривает изменение закона "О регистрации иностранных агентов". По мнению Чичиллине и Гаеца, телеканал RT якобы воспользовался лазейкой в этом законе, чтобы оказывать влияние на ход предвыборной кампании в США.

Между тем Федеральное бюро расследований уже допросило бывшего сотрудника информационного агентства Sputnik (входит в состав холдинга "Россия сегодня") Эндрю Файнберга. Как сообщил в понедельник со ссылкой на источники интернет-портал Yahoo News, допрос проводился в рамках расследования возможного "пропагандистского характера" работы данного СМИ в нарушение закона "О регистрации иностранных агентов".