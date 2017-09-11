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Пентагон опроверг информацию об ударе коалиции по сирийской армии около Дейр-эз-Зора

Международная панорама
11 сентября, 21:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, сентября. /ТАСС

Полковник американских сухопутных войск Райан Диллон уточнил, что на этой неделе коалиция нанесла 22 авиаудара по ИГ в середине долины реки Евфрат

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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Международная антитеррористическая коалиция во главе с США опровергла информацию о нанесении авиаудара по силам сирийской правительственной армии к востоку от города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

"Сообщения об авиаударах коалиции по силам сирийской правительственной армии около Дейр-эз-Зора являются ложью. Мы ведем борьбу с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС). На этой неделе мы нанесли 22 авиаудара по ИГ в середине долины реки Евфрат", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что силы коалиции нанесли удар по сирийской правительственной армии.

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