Пентагон опроверг информацию об ударе коалиции по сирийской армии около Дейр-эз-Зора

Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентябряНаука 11 сентября, 22:01
МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФМеждународная панорама 11 сентября, 21:39
Программа "Менеджмент" СПбГУ вошла в Топ-25 программ профиля в миреОбщество 11 сентября, 21:28
Минфин 13 сентября начнет выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд руб.Экономика и бизнес 11 сентября, 21:13
Охранник подал в суд на попавшего в него энергетиком чемпиона UFC МакгрегораСпорт 11 сентября, 20:41
Рябков призвал Вашингтон прекратить разрушать российско-американские отношенияПолитика 11 сентября, 20:39
Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 годаОбщество 11 сентября, 20:27
Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматамСпорт 11 сентября, 20:17
Фернандес: матч с "Бенфикой" будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победыСпорт 11 сентября, 20:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Международная антитеррористическая коалиция во главе с США опровергла информацию о нанесении авиаудара по силам сирийской правительственной армии к востоку от города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.
"Сообщения об авиаударах коалиции по силам сирийской правительственной армии около Дейр-эз-Зора являются ложью. Мы ведем борьбу с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС). На этой неделе мы нанесли 22 авиаудара по ИГ в середине долины реки Евфрат", - написал он на своей странице в Twitter.
Reports of @CJTFOIR strikes on Syrian Army near Dayr Az Zawr are FALSE. Our fight is with #ISIS; 22 strikes this wk in MERV to #defeatdaesh— OIR Spokesman (@OIRSpox) 11 September 2017
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что силы коалиции нанесли удар по сирийской правительственной армии.