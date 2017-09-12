Япония высоко ценит принятие новой резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР

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ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии высоко ценит новую резолюцию Совета Безопасность ООН об ужесточении санкций против КНДР. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"Высоко ценим единогласное и быстрое принятие [резолюции]", - говорится в документе.
Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет.