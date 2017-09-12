МИД КНР: КНДР должна услышать международное сообщество и свернуть ядерную программу

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. КНДР следует услышать единый голос международного сообщества и свернуть свою ракетно-ядерную программу. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник прокомментировал принятие Советом Безопасности ООН резолюции о введении новых санкций против Пхеньяна.

"КНДР следует соблюдать резолюцию СБ ООН, услышать единый голос международного сообщества и более не продолжать развитие своей ракетно-ядерной программы", - говорится в опубликованном на сайте МИД письменном заявлении дипломата.

"США, КНДР и другим сторонам необходимо избегать действий, которые приводят к постепенному ухудшению ситуации. Проблема Корейского полуострова должна быть разрешена мирно, военный путь ведет в никуда", - сказано в документе. "Китай никогда не допустит того, чтобы на Корейском полуострове разразились война и хаос", - указал Гэн Шуан.

Дипломат вновь призвал все стороны предпринимать усилия для скорейшего возобновления шестисторонних переговоров и рассмотреть инициативу Китая о "двойной заморозке" (ракетно-ядерной программы КНДР и военных учений США и Республики Корея). Он также отметил, что размещение на Корейском полуострове американских комплексов ПРО THAAD "наносит серьезный ущерб стратегической безопасности Китая и других государств региона".

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет.