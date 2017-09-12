Reuters: Трамп рассматривает более агрессивную стратегию США в отношении Ирана

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ТАСС, 12 сентября. Президент США Дональд Трамп обдумывает предложенную ему стратегию более агрессивных действий против Ирана, в том числе против политики Тегерана в Ираке и Сирии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
"Это можно назвать масштабной стратегией против ряда вредных шагов со стороны Ирана: его финансовая политика, поддержка террора, дестабилизация региона, особенно Сирии, Ирака и Йемена", - приводит агентство слова источника. Помимо прочего предлагается агрессивнее реагировать на влияние Ирана на события в Бахрейне, где шиитское большинство противостоит правящей суннитской династии. Согласно новой стратегии, США должны резче отвечать и на провокации иранских катеров против американских ВМС в Персидском заливе.
Вашингтон должен тщательнее следить за пресечением иранских поставок оружия для йеменских хуситов и палестинских группировок в Газе и на Синае, предполагает новая стратегия. Подразумевается и введение новых экономических санкций против исламской республики, если та нарушит условия ядерной сделки 2015 года. План предполагает усиление давления на Тегеран, чтобы справиться с его ракетно-ядерной программой, ослабить поддержку шиитских ополченцев и бороться с киберпреступностью.
По данным Reuters, с инициативой выступили министр обороны США Джеймс Мэттис, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и другие влиятельные должностные лица. Проект был представлен главе государства в минувшую пятницу. Отмечается, что инициатива не предполагает эскалации конфликта в Сирии - на этом фронте приоритетом для США остается борьба с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Один из собеседников агентства, занимавший ранее высокий пост в администрации США, признал, что шиитское ополчение и бойцы движения "Хезболлах" были "очень полезны" при разгроме ИГ в Сирии.