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Правительство Южной Кореи: новая резолюция СБ ООН несет серьезное предупреждение Пхеньяну

Международная панорама
12 сентября, 6:28 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, сентября. /ТАСС

В заявлении правительства страны отмечается, что документ говорит о "решимости мирового сообщества бороться с ядерными и ракетными амбициями Пхеньяна"

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СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Новая резолюция СБ ООН, ужесточающая санкции в отношении КНДР, - серьезнейшее предупреждение Пхеньяну. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении правительства Республики Корея.

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"Документ представляет собой очередное подтверждение решимости мирового сообщества бороться с ядерными и ракетными амбициями Пхеньяна", - подчеркивается в заявлении. "Мировое сообщество тем самым посылает серьезное предупреждение Северной Корее о том, что продолжение провокаций еще больше усугубит ее международную изоляцию и экономические проблемы".

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

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