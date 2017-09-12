Правительство Южной Кореи: новая резолюция СБ ООН несет серьезное предупреждение Пхеньяну

СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Новая резолюция СБ ООН, ужесточающая санкции в отношении КНДР, - серьезнейшее предупреждение Пхеньяну. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении правительства Республики Корея.

"Документ представляет собой очередное подтверждение решимости мирового сообщества бороться с ядерными и ракетными амбициями Пхеньяна", - подчеркивается в заявлении. "Мировое сообщество тем самым посылает серьезное предупреждение Северной Корее о том, что продолжение провокаций еще больше усугубит ее международную изоляцию и экономические проблемы".

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.