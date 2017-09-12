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Генсек ООН приветствовал ужесточение санкций против КНДР

Международная панорама
12 сентября, 7:40 UTC+3 ТАСС

Антониу Гутерриш призвал КНДР выполнить свои международные обязательства

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ТАСС, 12 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал единогласное принятие в понедельник Советом Безопасности ООН резолюции, ужесточающей санкции против КНДР.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте всемирной организации.

"Генеральный секретарь приветствует принятие новой резолюции Совета Безопасности в ответ на шестое ядерное испытание КНДР. Поддержание единства в Совете Безопасности имеет решающее значение для решения проблем безопасности на Корейском полуострове и за его пределами", - говорится в документе. Гутерриш призвал Пхеньян выполнить свои международные обязательства и вернуться на путь диалога с мировым сообществом.

"Генеральный секретарь принял к сведению стремление Совета Безопасности к мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации, а также его призыв к дальнейшей работе по сокращению напряженности. Он подтверждает свою приверженность взаимодействию со всеми сторонами и укреплению каналов связи", - подытожили в ООН.

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Гутерриш, Антониу
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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