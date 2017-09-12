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Небензя: РФ поддержала новые санкции против КНДР, так как не приемлет ее ядерные амбиции

Политика
12 сентября, 2:24 UTC+3

Постпред РФ при ООН добавил, что Москва считает неправильным оставлять "без жесткой реакции" последнее испытание, проведенное Пхеньяном

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Материал из 1 страницы
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ООН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР, так как не приемлет претензии страны на обретение статуса ядерной державы, а также считает неправильным оставлять "без жесткой реакции" последнее испытание, проведенное Пхеньяном. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования в Совбезе.

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"Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова. Соответственно, мы поддерживали и поддерживаем введенные этими резолюциями санкции, нацеленные на то, чтобы побудить КНДР на то, чтобы выполнять требования Совета Безопасности", - сказал дипломат.

Он подтвердил, что РФ считает практически исчерпанным потенциал мер финансового давления на КНДР, а "дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения" экономики страны и могут спровоцировать глубокий гуманитарный кризис. Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона считает неправильным "оставлять ядерное испытание без жесткой реакции", и поэтому поддержала резолюцию 2375.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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