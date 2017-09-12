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В Барселоне прошла акция по случаю Национального дня Каталонии

Международная панорама
12 сентября, 10:58 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

По данным полиции, на улицы вышли около 1 млн человек. Участники развернули плакат в поддержку референдума о выходе из состава Испании

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МАДРИД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Около 1 млн человек приняли участие в акции в Барселоне по случаю Национального дня Каталонии (Диада). Такие данные привела городская полиция. Эта цифра разительно отличается от той, что привела делегация правительства Испании. По ее подсчетам, число собравшихся составило 350 тыс. человек.

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Праздник был приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов, и Каталония окончательно вошла в состав Испании. Акции проходят по всему автономному сообществу, однако самая масштабная - в столице региона.

Многие собравшиеся принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости области. Некоторые пришли в желтых футболки с надписью "Диада - да", подразумевая предстоящий 1 октября референдум о независимости Каталонии.

В текущем году, по задумке организаторов, собравшиеся выстроились вдоль двух перпендикулярных улиц - аллее Грасия и улице Арагон. Во время митинга участники развернули огромный плакат в поддержку референдума о выходе из состава Испании. Они также скандировали "независимость" и "проголосуем".

Как отметил представитель каталонского правительства Жорди Туруль: "Все равно, какая будет реакция у правительства, потому что это не остановит никто". В свою очередь замглавы автономии Ориол Жункерас отметил, что "голосовать - это единственный способ урегулирования ситуации, которую переживает Каталония".

Прошлогодняя Диада в Барселоне собрала, по разным оценкам, до 800 тыс. человек.

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