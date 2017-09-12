Европарламент утвердил состав спецкомиссии по вопросам борьбы с терроризмом

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ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили состав специальной комиссии по вопросам борьбы с терроризмом, в которую вошли 30 человек. Голосование состоялось во вторник на сессии ЕП в Страсбурге.
Как говорится на сайте Европарламента, первое заседание комиссии запланировано на 14 сентября. Мандат членов комиссии определен сроком на 12 месяцев.
Ранее в ЕП сообщили, что "специальный комитет будет оценивать степень террористической угрозы в Европе" и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Представители комитета будут совершать поездки и участвовать в слушаниях с другими институтами ЕС, национальными парламентами и правительствами государств - членов ЕС и стран, не входящих в ЕС, а также с правоохранительными органами, спецслужбами (по этим вопросам).
Комиссия была утверждена большинством голосов на сессии ЕП в июле 2017 года.