Европарламент утвердил состав спецкомиссии по вопросам борьбы с терроризмом

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили состав специальной комиссии по вопросам борьбы с терроризмом, в которую вошли 30 человек. Голосование состоялось во вторник на сессии ЕП в Страсбурге.

Как говорится на сайте Европарламента, первое заседание комиссии запланировано на 14 сентября. Мандат членов комиссии определен сроком на 12 месяцев.

Ранее в ЕП сообщили, что "специальный комитет будет оценивать степень террористической угрозы в Европе" и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Представители комитета будут совершать поездки и участвовать в слушаниях с другими институтами ЕС, национальными парламентами и правительствами государств - членов ЕС и стран, не входящих в ЕС, а также с правоохранительными органами, спецслужбами (по этим вопросам).

Комиссия была утверждена большинством голосов на сессии ЕП в июле 2017 года.