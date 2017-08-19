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Эксперт считает, что оружием террористов в Европе могут стать дроны со взрывчаткой

Международная панорама
19 августа, 13:59 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, августа. /ТАСС

Сейчас террористы используют для своих атак простые средства, отметил немецкий эксперт по антитеррору Рольф Топховен

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ВЕНА, 19 августа. /ТАСС/. Оружием террористов в крупных европейских городах в будущем могут стать управляемые дроны, начиненные взрывчаткой. Такое мнение высказал в субботу руководитель германского Института исследования проблем терроризма и политики в области безопасности в городе Эссен Рольф Топховен.

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"В случае с терроризмом всегда нужно думать о невозможном. Если сегодня защитить центр города, тогда террористический акт может произойти с использованием заминированного дрона. Это всего лишь вопрос времени и того, сколько килограмм взрывчатки можно на него погрузить", - предупредил немецкий эксперт по антитеррору в интервью австрийской газете Kurier.

По его словам, "утверждения, что у террористов есть ядерное оружие - это полный абсурд, поскольку они сегодня используют простые средства". "Современные террористы могут спокойно купить в супермаркете, к примеру, нож. И если установить бетонные столбы, тогда он просто пойдет к Собору святого Стефана (находится в центре Вены - прим. ТАСС) и выберет мишенью верующих", - считает Топховен.

Эксперт уверен, что туристическая и безопасная Барселона стала целью террористической атаки, поскольку террористы хотели привлечь к их преступлению большое внимание. "Барселоной все это не закончится, но помочь может отказ от печати таких новостей на титульных страницах в прессе. Тогда и террористы станут этим меньше интересоваться", - сказал он.

Немецкий эксперт также считает, что в настоящее время "невозможно спрогнозировать, что творится в среде террористов, где и когда они устроят нападение" и подчеркнул, что среди миллиона мигрантов, кто приехали в Европу, определенно есть злоумышленники.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позже в Камбрильсе на юге Каталонии состоялась попытка осуществить аналогичный теракт. Жертвами атак стали 14 человек, более 130 пострадали.

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