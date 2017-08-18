Премьер Испании: главная задача Европы - борьба с терроризмом

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Борьба с терроризмом является главной задачей для всей Европы. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Испании Мариано Рахой на совместной пресс-конференции с главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.
"Проблема Европы: борьба против терроризма, это больше всего нас беспокоит", - отметил премьер. По его мнению, в настоящий момент главной задачей является оказание помощи пострадавшим в терактах и их семьям.
Кроме того, он обратил внимание на важность недопущения подобных атак в будущем и задержание виновников произошедшего. "Мы можем работать вместе, действовать как команда", - подчеркнул Рахой.
По последним данным, жертвами терактов в Каталонии стали 14 человек, 137 пострадали.