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СМИ: в Кабуле у стадиона во время матча по крикету прогремел взрыв

Международная панорама
13 сентября, 15:53 UTC+3 /Обновлено,

По данным телеканала, погибли два сотрудника служб безопасности, игроки не пострадали

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ТАСС, 13 сентября. Два сотрудника служб безопасности погибли в среду в результате взрыва, прогремевшего близ одного из входов на Международный стадион для крикета (International Cricket Stadium) в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News на своей странице в Twitter.

По его данным, взрыв прогремел, когда на стадионе шел матч местной лиги крикета (Shpageeza Cricket League). Игроки в результате инцидента не пострадали. Матч был немедленно прерван.

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