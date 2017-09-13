СМИ: в Кабуле у стадиона во время матча по крикету прогремел взрыв

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ТАСС, 13 сентября. Два сотрудника служб безопасности погибли в среду в результате взрыва, прогремевшего близ одного из входов на Международный стадион для крикета (International Cricket Stadium) в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News на своей странице в Twitter.
По его данным, взрыв прогремел, когда на стадионе шел матч местной лиги крикета (Shpageeza Cricket League). Игроки в результате инцидента не пострадали. Матч был немедленно прерван.