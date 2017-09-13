Германия не будет полностью запрещать экспорт вооружений в Турцию

Российские саночники будут выступать на Олимпиаде-2018 на специально изготовленных саняхСпорт 13 сентября, 16:47
РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер в игре с "Рубином"Спорт 13 сентября, 16:43
Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домовНовости партнеров 13 сентября, 16:39
Данила Козловский вошел в актерский состав сериала "Викинги"Культура 13 сентября, 16:37
Российский саночник Репилов намерен выиграть золото Олимпиады-2018Спорт 13 сентября, 16:36
Дубль Афиногенова помог "Витязю" победить "Сибирь" в матче чемпионата КХЛСпорт 13 сентября, 16:33
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. ДосьеБиографии и справки 13 сентября, 16:24
Песков: Москва передавала Вашингтону предложения о возобновлении сотрудничестваПолитика 13 сентября, 16:23
Теннисисты Багдатис и Джумхур выступят на турнире в Петербурге вместо Монфиса и МайераСпорт 13 сентября, 16:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии не планирует полностью сворачивать экспорт вооружений в Турцию на фоне кризиса в отношениях двух стран. Об этом на брифинге в среду в Берлине заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
При этом он уточнил, что ФРГ резко сократила поставки, отказавшись от продажи вооружений и техники, которая может быть использована для "политических репрессий" в Турции.