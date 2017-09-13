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Германия не будет полностью запрещать экспорт вооружений в Турцию

Международная панорама
13 сентября, 15:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, сентября. /ТАСС

Официальный представитель правительства заявил, что ФРГ резко сократила поставки, отказавшись от продажи техники и вооружений

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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии не планирует полностью сворачивать экспорт вооружений в Турцию на фоне кризиса в отношениях двух стран. Об этом на брифинге в среду в Берлине заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

При этом он уточнил, что ФРГ резко сократила поставки, отказавшись от продажи вооружений и техники, которая может быть использована для "политических репрессий" в Турции.

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