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Глава МИД ФРГ выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

Международная панорама
11 сентября, 12:35 дата обновления: 11 сентября, 12:48 UTC+3

Зигмар Габриэль отметил, что почти все граждане ФРГ считают невозможным вступление современной Турции в ЕС

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БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Брюсселю необходимо прекратить переговоры с Анкарой о вступлении Турции в ЕС. Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в опубликованном в понедельник интервью порталу t-online.de, в этом он согласен с лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем.

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"Я совершенно согласен с его [Шульца] позицией, - сказал Габриэль. - И я, впрочем, считаю, что почти все граждане ФРГ придерживаются точки зрения, что Турция в ее нынешнем положении никогда не вступит в ЕС".

"Президент Эрдоган вообще не стремится к этому, он заявил мне об этом еще несколько лет назад", - сообщил глава МИД. По его мнению, "Турция движется к установлению авторитарного режима". Окончательным разрывом с Европой стало было введение смертной казни, подчеркнул Габриэль.

Одновременно министр отметил, что ФРГ не собирается разрывать дипломатические отношения с Анкарой, но "значительно повышает экономическое давление на Турцию". "Мы никого не призываем к отказу от своих инвестиций, это решение компаний, но в настоящее время в Турции это сопряжено с рисками", - указал он.

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Персоны
Шульц, Мартин Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Германия
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