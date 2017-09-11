Глава МИД ФРГ выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Брюсселю необходимо прекратить переговоры с Анкарой о вступлении Турции в ЕС. Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в опубликованном в понедельник интервью порталу t-online.de, в этом он согласен с лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем.

"Я совершенно согласен с его [Шульца] позицией, - сказал Габриэль. - И я, впрочем, считаю, что почти все граждане ФРГ придерживаются точки зрения, что Турция в ее нынешнем положении никогда не вступит в ЕС".

"Президент Эрдоган вообще не стремится к этому, он заявил мне об этом еще несколько лет назад", - сообщил глава МИД. По его мнению, "Турция движется к установлению авторитарного режима". Окончательным разрывом с Европой стало было введение смертной казни, подчеркнул Габриэль.

Одновременно министр отметил, что ФРГ не собирается разрывать дипломатические отношения с Анкарой, но "значительно повышает экономическое давление на Турцию". "Мы никого не призываем к отказу от своих инвестиций, это решение компаний, но в настоящее время в Турции это сопряжено с рисками", - указал он.