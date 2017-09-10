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FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России

Международная панорама
10 сентября, 14:15 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, сентября. /ТАСС

Канцлер ФРГ предложила подумать, что было бы, если бы в прошлом также обошлись с ГДР

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA-EFE/CARSTEN KOALL

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила о том, что не признает присоединение Крыма к России.

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"Давайте вспомним об истории германского единства. Когда я слышу, что, к примеру, аннексию Крыма нужно просто принять, то я думаю, а что было бы, если бы в прошлом также обошлись с нами в ГДР - под лозунгом, что Германия остается разделенной, что тут ничего не поменять", - заявила глава немецкого кабмина в интервью, которое было опубликовано в воскресенье в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предлагал временно вывести за скобки дискуссию о Крыме и выстраивать отношения с Россией без учета крымского вопроса. Его позицию раскритиковали члены правительства, а также представители всех крупных партий за исключением "Альтернативы для Германии".

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